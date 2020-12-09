«Тамбов» пошутил над тем, что «Спартак» вновь уволил гендиректора после их матча

Пресс-служба «Тамбова» обратила внимание на схожие обстоятельства увольнения с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и Шамиля Газизова.
Цорн был отправлен в отставку 7 июля, через три дня после матча «Спартак» – «Тамбов», в котором красно-белые потерпели поражение со счётом 2:3. Газизова также уволили через три дня после встречи московской команды с тамбовчанами, однако на этот раз спартаковцы разгромили соперника – 5:1.
«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — написали представители «Тамбова» в «Твиттере».
Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» после ухода Цорна. До перехода в московский клуб управленец долгое время занимал аналогичную должность в «Уфе».
«Спартак», набрав 35 очков в 17 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.
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