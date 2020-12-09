Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» пошутил над тем, что «Спартак» вновь уволил гендиректора после их матча

«Тамбов» пошутил над тем, что «Спартак» вновь уволил гендиректора после их матча
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Тамбова» обратила внимание на схожие обстоятельства увольнения с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и Шамиля Газизова.

Цорн был отправлен в отставку 7 июля, через три дня после матча «Спартак» – «Тамбов», в котором красно-белые потерпели поражение со счётом 2:3. Газизова также уволили через три дня после встречи московской команды с тамбовчанами, однако на этот раз спартаковцы разгромили соперника – 5:1.

«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — написали представители «Тамбова» в «Твиттере».

Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» после ухода Цорна. До перехода в московский клуб управленец долгое время занимал аналогичную должность в «Уфе».

«Спартак», набрав 35 очков в 17 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

«Спартак» – в топе РПЛ. Почему же Федун уволил Газизова и что успел сделать гендиректор?
Подводим итоги работы Газизова в клубе и разбираемся, что могло не понравиться главному акционеру.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020