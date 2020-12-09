«Это его обычное общение». Шоумен Позов прокомментировал жёсткий диалог с Черчесовым

Шоумен ТНТ Дмитрий Позов высказался о выступлении главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который вступил с ним в перепалку в прямом эфире, посвящённом жеребьёвке отборочного этапа чемпионата мира – 2022.
«Первая реакция была слегка неожиданной. Мне не казалось, что я был настолько дерзок, чтобы потом перезванивать и мне отвечать. Каждый человек ведёт себя так, как привык, как позволяет его воспитание и этикет. Для кого-то это ненормально. Меня больше удивляет, что многие люди пишут о какой-то смелости и храбрости. Но мне совсем не кажется, что нужно обладать храбростью для вступления обычного болельщика в корректный диалог с тренером сборной. Это не то поле, где нужно быть смелым, чтобы поговорить. Любой болельщик имеет право высказать своё мнение на этот счёт, если у него появляется такая возможность. Смелость и храбрость нужна, чтобы в футбол играть.
Я считаю, что это обычное общение Станислава Черчесова. Смотри, если тренер сборной России общается так даже со спортивными журналистами на пресс-конференциях, то так ответить комику для него — это привычное дело», — цитирует Позова Sport24.
- 9 декабря 2020
-
12:11
-
12:01
-
11:45
-
11:35
-
11:23
-
11:10
-
10:56
-
10:53
-
10:38
-
10:19
-
10:03
-
09:51
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
07:51
-
07:20
-
07:03
-
06:50
-
06:19
-
06:08
-
05:56
-
05:48
-
05:29
-
05:00
-
04:55
-
04:39
-
04:15
-
04:14
-
03:50
-
03:42