«Это его обычное общение». Шоумен Позов прокомментировал жёсткий диалог с Черчесовым

Шоумен ТНТ Дмитрий Позов высказался о выступлении главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который вступил с ним в перепалку в прямом эфире, посвящённом жеребьёвке отборочного этапа чемпионата мира – 2022.



«Первая реакция была слегка неожиданной. Мне не казалось, что я был настолько дерзок, чтобы потом перезванивать и мне отвечать. Каждый человек ведёт себя так, как привык, как позволяет его воспитание и этикет. Для кого-то это ненормально. Меня больше удивляет, что многие люди пишут о какой-то смелости и храбрости. Но мне совсем не кажется, что нужно обладать храбростью для вступления обычного болельщика в корректный диалог с тренером сборной. Это не то поле, где нужно быть смелым, чтобы поговорить. Любой болельщик имеет право высказать своё мнение на этот счёт, если у него появляется такая возможность. Смелость и храбрость нужна, чтобы в футбол играть.



Я считаю, что это обычное общение Станислава Черчесова. Смотри, если тренер сборной России общается так даже со спортивными журналистами на пресс-конференциях, то так ответить комику для него — это привычное дело», — цитирует Позова Sport24.

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