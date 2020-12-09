Арбитр Федотов: наверное, судей попросили не свистеть фолы на Ларссоне

Арбитр Игорь Федотов разобрал судейство в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Тамбов» (5:1).



«На матче работал Васильев, на VAR – Мешков. На 7-й минуте мяч вышел за пределы поля на полметра, почему этого не увидели, я не могу понять. Что касается фола на Ларссоне на 30-й минуте, наверное, Хачатурянц или кто-то из руководства попросил не свистеть на нём фолы. Было явное наступание, а арбитр не заметил.



Падение Мозеса на 42-й минуте – симуляция. На 61-й минуте Жиго сфолил у своей штрафной: была подача, а игрок «Спартака» схватил нападающего «Тамбова» руками, а потом сбил его. За этот момент следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку Жиго. Это был срыв перспективной атаки. Потом «Тамбов» подобрал мяч, поэтому нельзя рассматривать этот момент со стороны гола «Спартака». Это была другая фаза. Уже потом была атака и гол «Спартака». Забитый мяч Понсе – сложный момент для помощника. Вмешался VAR, и гол был правильно засчитан. Оценка Васильева – 8,2», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Дзюба – дылда весом под 90 кг, а смешно падает от лёгкого касания». Судейство 17-го тура «Ростов» чудом избежал удаления. Экспертиза Игоря Федотова – он жёстко прошёлся по работе Карасёва.