«Дзюба – дылда весом под 90 кг, а смешно падает от лёгкого касания». Судейство 17-го тура

В 17-м туре не было ярких судейских скандалов, но арбитры всё равно совершали ошибки. К примеру, «Локо» сравнял счёт в матче с «Рубином» после нарушения правил, а вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков назвал судью Васильева убийцей с детским лицом. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все спорные судейские решения в 17-м туре.

Слово Федотову.

«Локомотив» – «Рубин» – 3:1

На 13-й минуте игрок «Локомотива» наступил игроку «Рубина» на ногу, а потом сам упал. Карасёв находился в хорошей позиции, но развернул фол в другую сторону. Первый гол «Локо» засчитывать было нельзя. Медведев контролировал мяч, двумя руками держал его. А Игнатьев выбил мяч. Ошибочно все считают, что мяч обязательно нужно прижать к земле. Нет, это так не работает. По повторам можно было понять, что вратарь держал мяч, а значит, гол засчитывать было нельзя.



По этому матчу можно сказать, что Карасёв сам не назначает 11-метровые, он снова сделал это только после подсказки VAR. Хотя верховую борьбу арбитры чаще всего видят, так как смотрят на мяч. Но Карасёв снова ничего не заметил, это не топ-судья. Оценка арбитра за матч – 7,3: неправильно засчитанный гол, неназначенный одиннадцатиметровый и непоказанная жёлтая карточка.

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«Спартак» – «Тамбов» – 5:1

На матче работал Васильев, на VAR – Мешков. На седьмой минуте мяч вышел за пределы поля на полметра, почему этого не увидели, я не могу понять. Что касается фола на Ларссоне на 30-й минуте, наверное, Хачатурянц или кто-то из руководства попросили не свистеть на нём фолы. Было явное наступание, а арбитр не заметил.



Падение Мозеса на 42-й минуте – симуляция. На 61-й минуте Жиго сфолил у своей штрафной: была подача, а игрок «Спартака» схватил нападающего «Тамбова» руками, а потом сбил его. За этот момент следовало назначить штрафной удар и показать жёлтую карточку Жиго. Это был срыв перспективной атаки. Потом «Тамбов» подобрал мяч, поэтому нельзя рассматривать этот момент со стороны гола «Спартака». Это была другая фаза. Уже потом была атака и гол «Спартака». Забитый мяч Понсе – сложный момент для помощника. Вмешался VAR, и гол был правильно засчитан. Оценка Васильева – 8,2.

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«Зенит» – «Урал» – 5:1

Хорошая работа Панина. На 29-й минуте во время назначения одиннадцатиметрового Панин нормально разобрался сам. Единственное, на 30-й минуте он не разобрался с падением Дзюбы. Дзюба – дылда весом под 90 килограммов, а так смешно падает от лёгкого касания. Надо было просто давать играть в этом эпизоде, а получился привоз жёлтой карточки от помощника. Оценка Панина – 8,4.

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«Краснодар» – «Ротор» – 5:0

Матч судил Матюнин, на VAR – Казарцев. Вторая жёлтая карточка игроку «Ротора» показана правильно. Но на 40-й минуте арбитр не увидел одиннадцатиметровый удар в ворота «Ротора» за игру рукой. Вмешался VAR, был назначен одиннадцатиметровый и показана жёлтая карточка. В остальном всё было ровно, оценка Матюнина – 7,9.

«Ростов» – «Уфа» – 0:1

Арбитр должен был удалять Бабурина. Вратарь лишил Сысуева явной возможности забить гол. Кукуляк подумал, что игрок «Уфы» не владел мячом, поэтому не стал показывать красную карточку, но ведь Сысуев опережал и вратаря, и игроков «Ростова», поэтому, если бы не фол, мог бы первым касанием отправить мяч в ворота. Действия Кукуляка порождают вопросы – во время атаки «Уфы» он просто остановился и не успел за эпизодом, потому и проглядел фол. Помощник вмешиваться не стал, зато вмешался Карасёв. Оценка у Кукуляка – 7,9.

«Динамо» – «Арсенал» – 1:0

На 20-й минуте VAR смотрел на назначение одиннадцатиметрового удара: там было очень близкое расстояние между игроками, рука футболиста «Арсенала» лежала на плече нападающего. Это нормальное верховое единоборство и правильное решение – продолжить игру. Хорошая работа Казарцева и оценка 8,4.

ЦСКА – «Химки» – 2:2

На 47-й минуте в моменте с голом Кухарчука всё было нормально. Левников отстал на 30 метров, но быстро побежал по диагонали, поймал хороший ракурс и смотрел вразрез. Кухарчук не толкал Щенникова, а просто положил руки. Игрок ЦСКА не смог правильно выбить мяч. В остальном всё было по делу, оценка у Левникова – 8,4.

Теперь Шкурин – первый нападающий ЦСКА? Он забил, а Чалов опять не смог «Армейцы» выключились из игры на пять минут и поплатились за это.

«Сочи» – «Ахмат» – 2:0

На 13-й минуте ближе к воротам «Сочи» была подача, футболист «Сочи» скинул головой на нападающего. Дальше было единоборство Бериши и Мевли, после которого игрок «Ахмата» упал. Помощник в этот эпизоде увидел офсайд, а Лапочкин не увидел нарушения правил. Вмешался VAR, сначала просматривая момент на вне игры, а потом и на нарушение со стороны Мевли. В итоге 11-метровый всё-таки назначили — это верное решение.



На 49-й минуте Лапочкин не показал жёлтую карточку Сильве за грубую игру. Но Маммане он дал жёлтую за то, что тот стал говорить о жёлтой карточке для игрока «Ахмата». Сильва там прям за шею разворачивал. Оценка арбитра – 7,8.