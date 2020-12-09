Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

«Аякс» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «Аякс» — «Аталанта». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный рефери — Георги Кабаков из Болгарии.

Встреча «Аталанты» с «Аяксом» во 2-м туре состоялась в Италии 27 октября и завершилась со счётом 2:2.

Сегодняшний матч станет решающим в борьбе за место в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль», набрав 12 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе участие в 1/8 финала. «Аталанта» (8) располагается на второй строчке, на 1 очко опережая «Аякс». Замыкает квартет «Мидтьюлланн».

«Аякс» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020