Водителю экс-игрока «Спартака» Фернандо сократили срок в российской тюрьме с 12 до 3 лет
Пребывающий в заключении в России Робсон Оливейра, бывший водитель экс-полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо, сможет выйти на свободу раньше, чем предполагалось.
Как сообщает Globo Esporte, суд сократил тюремный срок бразильцу с 12 лет, которые изначально запрашивало обвинение, до минимальных трёх. Таким образом, с учётом уже отбытого в заключении времени Робсон сможет покинуть тюрьму меньше чем через полтора года.
Отмечается, что обвинение осталось крайне недовольным решением суда и с большой вероятностью будет его оспаривать.
Напомним, Оливейру арестовали при попытке ввезти в Россию наркотические вещества. Водитель заявил, что запрещённые препараты он взял по поручению Фернандо для его тестя. Позже футболист подтвердил эту информацию.
Экс-хавбек «Спартака» Фернандо доказал, что помогает своему водителю, сидящему в тюрьме
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