«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства с тремя удалениями

В 13-м туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.
На 7-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил нападающий Артур Сохиев. Однако это не помешало им забить три мяча к 23-й минуте усилиями защитников Руслана Безрукова и Тимофея Калистратова, а также полузащитника Данилы Сухомлинова.
В начале второго тайма составы уравнялись благодаря второй жёлтой карточке, полученной хавбеком гостей Александром Безчаснюком. На 62-й минуте красно-белые сократили отставание в счёте усилиями полузащитника Степана Мельникова, однако спустя всего две минуты остались вдевятером из-за второго «горчичника» защитника Николая Толстопятова. Впоследствии они пропустили вновь – на этот раз от нападающего Никиты Колотиевского.
- 9 декабря 2020
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:13
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
15:03
-
15:01
-
14:53
-
14:48
-
14:28
-
14:12
-
14:02
-
13:54
-
13:54
-
13:39
-
13:17
-
12:52
-
12:47
-
12:44
-
12:36
-
12:23
-
12:11
-
12:01
-
11:45
-
11:35
-
11:23
-
11:10
-
10:56
-
10:53
-
10:38