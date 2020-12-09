«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства с тремя удалениями

В 13-м туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.



На 7-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил нападающий Артур Сохиев. Однако это не помешало им забить три мяча к 23-й минуте усилиями защитников Руслана Безрукова и Тимофея Калистратова, а также полузащитника Данилы Сухомлинова.



В начале второго тайма составы уравнялись благодаря второй жёлтой карточке, полученной хавбеком гостей Александром Безчаснюком. На 62-й минуте красно-белые сократили отставание в счёте усилиями полузащитника Степана Мельникова, однако спустя всего две минуты остались вдевятером из-за второго «горчичника» защитника Николая Толстопятова. Впоследствии они пропустили вновь – на этот раз от нападающего Никиты Колотиевского.

«Локомотив» победил в первенстве молодёжек со счётом 6:0, «Динамо» выиграло у «Тамбова»