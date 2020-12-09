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«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства с тремя удалениями

«Спартак» разгромно проиграл «Ростову» в матче молодёжного первенства с тремя удалениями
Футбол / РПЛ 0

В 13-м туре молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1.

На 7-й минуте хозяева остались в меньшинстве, после того как красную карточку получил нападающий Артур Сохиев. Однако это не помешало им забить три мяча к 23-й минуте усилиями защитников Руслана Безрукова и Тимофея Калистратова, а также полузащитника Данилы Сухомлинова.

В начале второго тайма составы уравнялись благодаря второй жёлтой карточке, полученной хавбеком гостей Александром Безчаснюком. На 62-й минуте красно-белые сократили отставание в счёте усилиями полузащитника Степана Мельникова, однако спустя всего две минуты остались вдевятером из-за второго «горчичника» защитника Николая Толстопятова. Впоследствии они пропустили вновь – на этот раз от нападающего Никиты Колотиевского.

Россия - Молодёжное первенство. 13-й тур
09 декабря 2020, среда. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 1
Спартак-мол.
Москва
1:0 Безруков – 11'   2:0 Калистратов – 17'   3:0 Сухомлинов – 23'   3:1 Мельников – 62'   4:1 Колотиевский – 78'
Удаления: Сохиев – 7' / Безчаснюк – 53', Толстопятов – 64'
Турнирная таблица молодёжного первенства
«Локомотив» победил в первенстве молодёжек со счётом 6:0, «Динамо» выиграло у «Тамбова»
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