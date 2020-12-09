Гасперини близок к уходу из «Аталанты». Команда разделилась на два лагеря

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду после завершения группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Sport Mediaset.

Слухов о возможном уходе специалиста из «Аталанты» становится всё больше. Источники утверждают, что раздевалка «Аталанты» разделена на два лагеря — одни игроки за, другие против Гасперини. Ожидается, что специалист примет решение о своём будущем после матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

Напомним, капитан «Аталанты» Алехандро Гомес вступил в перепалку с Гасперини в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Перед перерывом Гасперини попросил Гомеса остаться справа в атаке, но 32-летний аргентинец ответил отказом, а крик был дополнительно усилен эхом из-за отсутствия зрителей, поэтому попал в телевизионный эфир. Тренер «Аталанты» в перерыве заменил Гомеса на Йосипа Иличича. Сам Гомес остался в раздевалке, из которой так и не вышел в ходе второго тайма.



В группе D путёвку в плей-офф турнира уже завоевал «Ливерпуль». Второе место занимает «Аталанта» (8). «Аякс» располагается на третьем месте, набрав семь очков. Турнирную таблицу группы замыкает «Мидтьюлланн» (1).