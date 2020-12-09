«Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «Ред Булл Зальцбург» — «Атлетико». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Крейг Поусон.



Встреча «Атлетико» с «Ред Булл Зальцбург» во 2-м туре состоялась в Испании 27 октября и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



«Атлетико», набрав 6 очков, и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Бавария» (13) обеспечила себе выход в плей-офф турнира с 1-го места в группе А. «Локомотив» (3) сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.