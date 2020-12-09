«Аякс» — «Аталанта»: стартовые составы команд на матч заключительного тура Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч «Аякса» и «Аталанты» в Лиге чемпионов.
«Аякс»: Онана, Схюрс, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико, Классен, Гравенберх, Лабиад, Тадич, Броббей, Антони.
Запасные: Стекеленбург, Котарски, Тимбер, Альварес, Клайбер, Хунтелаар, Промес, Ренсх, Эккеленкамп.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимшити, Госенс, Хатебур, Фройлер, де Роон, Пессина, Гомес, Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Паломино, Ламмерс, Муриэль, Малиновский, Пиччини, Мохика, Депаоли, Руджери, Панада, Иличич.
Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встреча «Аталанты» с «Аяксом» во 2-м туре состоялась в Италии 27 октября и завершилась со счётом 2:2.
Сегодняшний матч станет решающим в борьбе за место в плей-офф Лиги чемпионов. «Ливерпуль», набрав 12 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе участие в 1/8 финала. «Аталанта» (8) располагается на второй строчке, на 1 очко опережая «Аякс». Замыкает квартет «Мидтьюлланн».
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