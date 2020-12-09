«Манчестер Сити» — «Марсель»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» — «Марсель». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Марсель» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. В бригаду войдут ассистенты Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный рефери — Арда Кердешлер.



«Манчестер Сити», набрав 13 очков, и «Порту» (10) гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) и «Марсель» (3) борются за выход в плей-офф Лиги Европы.