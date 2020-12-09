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«Зальцбург» — «Атлетико»: Суарес выйдет с первых минут

«Зальцбург» — «Атлетико»: Суарес выйдет с первых минут
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Зальцбурга» и «Атлетико» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Зальцбург»: Станкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Юнузович, Мвепу, Бериша, Собослаи, Дака, Койта.

Запасные: Коронел, Вальке, Вальчи, Онгене, Сучич, Фаркаш, Адейеми, Окугава, Окафор.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Триппьер, Савич, Фелипе, Коке, Сауль, Льоренте, Карраско, Фелиш, Суарес.

Запасные: Грбич, Сан-Роман, Торрейра, Корреа, Лемар, Лоди, Эррера, Шапоньич, Витоло, Врсалько, Мойя.

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