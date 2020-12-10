«Бавария» — «Локомотив»: Шупо-Мотинг упрочил преимущество хозяев в счёте

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). К 83-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте встречи нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг упрочил преимущество хозяев, забив второй гол.

Встреча «Локомотива» с «Баварией» во 2-м туре состоялась в Москве 27 октября и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Бавария» набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. «Локомотив» (3) занимает четвёртое место и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Атлетико» (6) и «Ред Булл Зальцбург» (4) борются за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.