Криштиану Роналду: нам всем не хватает болельщиков на стадионах
Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался об отсутствии болельщиков на стадионах из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, и мы надеемся, что очень скоро всё изменится… Но до тех пор шоу должно продолжаться!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно «Инстаграме» Криштиану Роналду.
Встреча 6-го тура прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Португальский форвард оформил дубль. Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Каталонцы финишировали на втором месте в группе.
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