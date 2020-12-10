Криштиану Роналду: нам всем не хватает болельщиков на стадионах

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался об отсутствии болельщиков на стадионах из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, и мы надеемся, что очень скоро всё изменится… Но до тех пор шоу должно продолжаться!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно «Инстаграме» Криштиану Роналду.

Встреча 6-го тура прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Португальский форвард оформил дубль. Благодаря этой победе «Ювентус» сумел обойти «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. Каталонцы финишировали на втором месте в группе.