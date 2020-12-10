«Чтобы понять вашу речь, мне русского языка не хватило». Шоумен Позов ответил Черчесову

Шоумен ТНТ Дмитрий Позов ответил на выступление главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который вступил с ним в перепалку в прямом эфире, посвящённом жеребьёвке отборочного этапа чемпионата мира – 2022.



«Я бы хотел обратиться к тренеру сборной России по футболу. Дело в том, Станислав Саламович, что вы попросили меня не давать никаких оценок. Но оценок я не давал. Единственная моя оценка касалась результата сборной России по футболу в последних шести матчах и, самое главное, в последней игре с Сербией, в которой мы проиграли 0:5. Да, у нас отсутствовали некоторые футболисты. Они отсутствовали в том числе и у Сербии. Для нас это был решающий матч, а для Сербии этот матч ничего не значил. И мне кажется, что поражение 0:5 в такой игре и моя, безусловно, резкая оценка — это достаточно объективная характеристика происходящего.



Оценки давали вы мне. Например, вы решили оценить знание русского языка. Знаете, Станислав Саламович, каким-то чудесным образом я закончил школу с золотой медалью, а после этого освоил огромное количество медицинской литературы в медицинской академии. Освоил настолько, что смог стать кандидатом медицинских наук. И на всё это мне хватало знания русского языка. А вот чтобы понять вашу речь, Станислав Саламович, мне русского языка не хватило.



Безусловно, проблема во мне. Проблема во мне. Проблема в Денисе Казанском, который явно не в порядке. Проблема в Титове, в Калиниченко, в Пееве, в Денисове. Проблема во всех вокруг вас. Они все виноваты, а вы всегда правы, Станислав Саламович.



Вы попросили меня в рупор, который мне дали, что-то говорить, а чего-то не говорить. Но во-первых, не вы мне давали этот рупор. Этот рупор мне давал закон Российской Федерации. И этот же закон регламентирует то, что я могу говорить, а что я говорить не могу. Вам нравится накладывать на этот рупор фильтры на отдельные слова. Но, к сожалению, меня нельзя выгнать из команды и мне нельзя запретить некоторые слова.



Станислав Саламович, мы с радостью приглашаем вас сюда, в нашу скромную студию YouTube-канала «Поз и Кос». Мы вам выскажем респект за результат на чемпионате мира по футболу 2018 года. Мы вам выскажем респект за отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года. А ещё зададим те вопросы, на которые вам не очень хочется отвечать. Я говорю об этом так смело, потому что знаю, что вы сюда не придёте. Потому что мы птицы не вашего полёта. Мы — простые болельщики без экспертного мнения. Вы очень любите, когда мы болеем за сборную России. И в моменты триумфа она даже немного играет за нас. А вот когда мы ей не восторгаемся, вам это очень сильно не нравится.



Станислав Саламович, я и дальше продолжу болеть за сборную России по футболу. Я желаю вам удачи во всех предстоящих матчах, потому что это наша сборная России по футболу. Вам эта формулировка может не нравиться, но я считаю, что она — наша. Моя фамилия — Позов, зовут меня Дима. Приятно познакомиться!» — сказал Позов на своём YouTube-канале «Поз и Кос».

«Это его обычное общение». Шоумен Позов прокомментировал жёсткий диалог с Черчесовым