Румменигге: Левандовски был лучшим в 2020 году, невозможно было выступить лучше него

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что не был согласен с решением отменить «Золотой мяч» в 2020 году, и высказался о выступлении нападающего клуба Роберта Левандовски.
«Роберт был лучшим в 2020 году. Он забил много голов и выиграл пять трофеев. Было действительно невозможно выступить лучше него. Я позвонил Джанни Инфантино, президенту ФИФА, и сказал, что это плохо, что в 2020 году останется дыра в списке лучших игроков мира в связи с отменой «Золотого мяча». Несмотря на коронавирус, главные лиги подошли к концу, и сильнейшие игроки сыграли важную роль даже во время пандемии. Левандовски сделал самый большой вклад», – цитирует Румменигге Tuttosport.
В прошлом сезоне Левандовски с «Баварией» завоевал требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов. После этого мюнхенская команда выиграла Суперкубок УЕФА.
Левандовски в кампании-2019/2020 забил 34 гола в 31 матче немецкой Бундеслиги, 6 мячей – в 5 встречах в Кубке Германии, а также 15 раз поразил ворота соперников в 10 играх Лиги чемпионов.
- 10 декабря 2020
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