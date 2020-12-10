Бербатов: Роналду не пил даже на Рождество

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов рассказал о тренировках с нападающим Криштиану Роналду, ныне выступающего за «Ювентус».

«Мне посчастливилось провести рядом с ним сезон. Каждая тренировка с Роналду была похожа на войну, но я не думаю, что есть что-то плохое в желании выиграть всё. Криштиану был хорошим парнем, весёлым и ласковым. Даже на рождественских вечеринках он вёл себя очень профессионально, я никогда не видел, чтобы он выпивал по праздникам. Он очень следил за собой, приходил на тренировку рано и шёл в спортзал, а потом задерживался допоздна, чтобы попрактиковаться в ударах по воротам. Затем Роналду плавал, после чего снова шёл в спортзал. Криштиану был полон решимости стать лучшим», — цитирует Бербатова Marca.