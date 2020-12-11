Кавани: я отказал «Ювентусу» и «Интеру», слишком уважаю «Наполи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал, что у него были варианты продолжения карьеры в Италии. По словам уругвайского бомбардира, им интересовались «Ювентус» и «Интер», но он не захотел переходить в эти клубы из-за того, что раньше выступал за «Наполи».
Кавани защищал цвета «Наполи» с 2010 по 2013 годы. За неаполитанский клуб он провёл 138 матчей и забил 104 мяча. После этого уругваец перешёл в «ПСЖ».
«Я всегда буду благодарен фанатам «Наполи». Поэтому я ответил отказом итальянским клубам, включая «Ювентус» и «Интер».
Когда я думаю о «Наполи», я вспоминаю приятные мгновения. Я здорово играл, а болельщики любили меня и после ухода из команды», — цитирует Кавани RMC Sport.
При этом форвард не пояснил, были ли у него варианты продолжения карьеры в «Интере» и «Ювентусе» перед началом нынешнего сезона или в какое-то другое время.
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