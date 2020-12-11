«Вольфсберг» обыграл «Фейеноорд» и вышел в плей-офф Лиги Европы
В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы австрийский «Вольфсерг» переиграл нидерландский «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе (Хипо-Арена)» в Клагенфурте и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Нападающий австрийцев Деян Йовелич забил гол на 31-й минуте, ему ассистировал Маттойс Тафернер.
Встречу обслуживала польская бригада арбитров во главе с Павелом Рачковски. Ему помогали ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр: Пётр Лясык.
«Вольфсберг» набрал 10 очков и занял второе место в турнирной таблице группы К. Вместе с загребским «Динамо» австрийская команда вышла в плей-офф Лиги Европы. «Фейеноорд» (5) занял третье место. ЦСКА (3) оказался на последнем месте.
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