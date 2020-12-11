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«Вольфсберг» обыграл «Фейеноорд» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Вольфсберг» обыграл «Фейеноорд» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы австрийский «Вольфсерг» переиграл нидерландский «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе (Хипо-Арена)» в Клагенфурте и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Нападающий австрийцев Деян Йовелич забил гол на 31-й минуте, ему ассистировал Маттойс Тафернер.

Встречу обслуживала польская бригада арбитров во главе с Павелом Рачковски. Ему помогали ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный арбитр: Пётр Лясык.

«Вольфсберг» набрал 10 очков и занял второе место в турнирной таблице группы К. Вместе с загребским «Динамо» австрийская команда вышла в плей-офф Лиги Европы. «Фейеноорд» (5) занял третье место. ЦСКА (3) оказался на последнем месте.

Лига Европы. Группа K. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Окончен
1 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Йовелич – 31'
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