Российские клубы одержали одну победу в 24 еврокубковых матчах

Завершились все матчи группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА в матче шестого тура уступил загребскому «Динамо» со счётом 1:3. «Армейцы» финишировали на последнем месте в группе, не одержав ни одной победы – три ничьи и три поражения.

Таким образом, российские клубы за 24 еврокубковых матча одержали одну победу, которая на счету «Краснодара». В матче пятого тура подопечным Мурада Мусаева удалось обыграть французский «Ренн» со счётом 1:0.

Напомним, от России в групповом этапе Лиге чемпионов выступали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в F, потерпев пять поражений и один раз сыграв вничью. «Локомотив» в группе A также занял последнее место, набрав три очка. «Железнодорожники» трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. «Краснодар» в свою очередь занял третье место в группе E и примет участие в плей-офф Лиги Европы.