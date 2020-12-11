Расстояние между Россией и Нидерландами в таблице коэффициентов УЕФА сократилось

Отставание Нидерландов и Бельгии от России в таблице коэффициентов УЕФА сократилось, при этом Португалия увеличила отрыв от России.

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях уступил загребскому «Динамо» со счётом 1:3. В Лиге чемпионов «Зенит» дома проиграл дортмундской «Боруссии» (1:2), «Локомотив» на «Альянц арене» уступил «Баварии» (0:2), а «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Челси» (1:1).

В четырех последних играх Россия набрала 0,167 балла (всего 38,382 балла) и осталась на седьмом месте в таблице.

Нидерланды, занимающие восьмую позицию, приблизились к России. Расстояние между странами составляет 1,582 балла, всего у Нидерландов – 36,800. Также занимающая девятое место Бельгия сократила отставание от России до 2,082 балла (всего – 36,300).

При этом идущая на шестом месте в таблице Португалия увеличила отрыв от России.

От России в весенней части еврокубков будет участвовать одна команда («Краснодар»), от Нидерландов и Бельгии – по три.

Со следующего сезона ассоциации с 7-го по 15-е место будут отправлять в еврокубки по 5 команд: две в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы и две – в Лигу конференций, новый турнир УЕФА.