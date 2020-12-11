Агент рассказал, когда Алексей Миранчук вернётся к тренировкам с «Аталантой»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о самочувствии футболиста и назвал сроки его возвращения к полноценным тренировкам.



«Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы лёгкой простуды уже давно прошли. Сейчас он ещё соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждём отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе», — цитирует Шпинёва Sport24.



27 ноября было объявлено, что Миранчук заразился коронавирусом. Инфекция была выявлена у него по итогам прошедшего днём ранее тестирования. При этом за три дня до проверки 25-летний российский хавбек принял участие в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0), выйдя на замену в концовке.

Гендиректор «Аталанты» — о коронавирусе Миранчука: когда игроки в сборных, они в опасности