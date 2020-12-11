«Судья пересёк грань». Тренер «Инстанбула» выступил с заявлением о расистском скандале

Тренер «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо выступил с заявлением о скандале в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
Напомним, встреча должна была состояться 8 декабря, однако была прервана из-за румынского резервного судьи Себастьяна Колцеску, назвавшего Вебо чёрным. В итоге тренерские штабы команд приняли решение увести футболистов с поля. Матч был проведён на следующий день и завершился победой «ПСЖ» со счётом 5:1.
«Как обладатель лицензии УЕФА Pro, я считаю, что он пересёк грань с точки зрения ценностей. Я бы хотел поблагодарить всех, кто поддержал меня в тот день. Спасибо президенту клуба. Это день, поделивший жизнь на «до» и «после». Президент Реджеп Эрдоган был одним из первых, кто поддержал меня в такой трудный момент», — цитирует Вебо Sky Sports.
Ранее появилась информация, что автором резонансного высказывания на самом деле был не Колцеску, а ассистент главного арбитра Октавьян Шовре. Сами члены румынской бригады утверждают, что Вебо начиная со 2-й минуты матча называл их цыганами.
- 11 декабря 2020
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