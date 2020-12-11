16 родственников Марадоны претендуют на наследство футболиста, его оценивают в £ 37 млн

Родственники бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны начали борьбу за наследство. Состояние экс-футболиста, который скончался 25 ноября, оценивается в £ 37 млн. На доли в наследстве претендуют 16 человек, включая пятерых законных детей футболиста, сообщает The Sun.
Также к процессу подключились семь детей Марадоны, которые были рождены вне брака. Кроме того на наследство претендуют четыре сестры аргентинца.
При этом сам Марадона не оставил завещания. По данным СМИ, в 2012 году он подписал документ, но затем аннулировал его.
Активы Марадоны хранятся в Швейцарии, Дубае и Буэнос-Айресе. Также ему принадлежит впечатляющий парк автомобилей.
В соответствии с законами Аргентины лишать детей наследства нельзя. Все они должны получить равные доли.
- 11 декабря 2020
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