16 родственников Марадоны претендуют на наследство футболиста, его оценивают в £ 37 млн

Родственники бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны начали борьбу за наследство. Состояние экс-футболиста, который скончался 25 ноября, оценивается в £ 37 млн. На доли в наследстве претендуют 16 человек, включая пятерых законных детей футболиста, сообщает The Sun.

Также к процессу подключились семь детей Марадоны, которые были рождены вне брака. Кроме того на наследство претендуют четыре сестры аргентинца.

При этом сам Марадона не оставил завещания. По данным СМИ, в 2012 году он подписал документ, но затем аннулировал его.

Активы Марадоны хранятся в Швейцарии, Дубае и Буэнос-Айресе. Также ему принадлежит впечатляющий парк автомобилей.

В соответствии с законами Аргентины лишать детей наследства нельзя. Все они должны получить равные доли.