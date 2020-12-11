Сандро: у «Милана» всё хорошо, но мы — «Ювентус». Мы сильны и хотим стать чемпионами

Защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро поделился ожиданиями от сезона-2020/2021 в чемпионате Италии.

«У «Милана» всё хорошо, но мы — «Ювентус». Мы всегда были сильны и хотим стать чемпионами по итогам сезона. К тому же есть не только «Милан», но и «Интер», и «Лацио», и «Аталанта». Нам стоит сосредоточиться на себе. Мы можем выиграть скудетто», — приводит слова Сандро Sky Sport Italia.

«Милан», набрав в 10 матчах 26 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А. «Ювентус» (21) — на втором месте. В тройку также входит «Наполи» (20). В 11-м туре чемпионата страны действующему чемпиону Италии предстоит выездная встреча с «Дженоа», а «Милан» на своём поле примет «Парму». Оба матча пройдут 13 декабря.