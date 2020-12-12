Златан Ибрагимович: я честно говорю, что бегу не так, как раньше

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей карьере.
«Я честно говорю, что бегу не так, как раньше; теперь я бегаю более умно. В итальянской лиге, я говорю, что играть нападающему сложнее всего, потому что это очень техничная лига, а философия Италии заключается в том, чтобы не пропустить гол, а не забить гол.
Я чувствую, что был здесь во время разных поколений. Я играл против Паоло Мальдини, а теперь я играю с его сыном Даниэлем. Надеюсь, я смогу сыграть и с сыном Даниэля, это будет чудом», — приводит слова Ибрагимовича Goal со ссылкой на BBC Sport.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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