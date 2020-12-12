Дидье Дешам сообщил, что определился с заявкой сборной Франции на Евро
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что уже определился с заявкой команды на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2021 года.
«Список готов на 100%. К марту может многое произойти, но надеюсь, что все игроки завершат сезон без травм. Я определил ядро команды», — приводит слова специалиста L'Equipe.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Финал чемпионата Европы состоится в столице Великобритании.
Напомним, в 2018 году сборная Франции стала чемпионом мира.
Дешам — о будущем Погба: не собираюсь реагировать на заявления агента, собаки, бабушки
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
11:35
-
11:29
-
11:25
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:13
-
10:11
-
09:58
-
09:55
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
07:44
-
07:21
-
06:39
-
06:29
-
05:47
-
05:27
-
04:51
-
04:38
-
04:18
-
04:02
-
03:34
-
03:13
-
02:48
-
02:26
-
01:55
-
01:34
-
01:30
-
00:53
-
00:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам