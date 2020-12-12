Дидье Дешам сообщил, что определился с заявкой сборной Франции на Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что уже определился с заявкой команды на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2021 года.



«Список готов на 100%. К марту может многое произойти, но надеюсь, что все игроки завершат сезон без травм. Я определил ядро команды», — приводит слова специалиста L'Equipe.



Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Финал чемпионата Европы состоится в столице Великобритании.



Напомним, в 2018 году сборная Франции стала чемпионом мира.

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