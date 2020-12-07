Дешам — о будущем Погба: не собираюсь реагировать на заявления агента, собаки, бабушки

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова агента Мино Райолы, представляющего интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.



«Если я начну реагировать на заявления агента, дяди, собаки, бабушки, дедушки… Они говорят, что хотят. Для меня важен игрок. Игроки принимают решения, чтобы как можно успешнее строить карьеру.



Сейчас начало декабря и Погба находится в составе «Манчестер Юнайтед». Мы не знаем, что произойдёт дальше. Кто-то может сменить клуб. Я могу высказать своё мнение, если меня спросят, но конечно не буду давать никаких советов. Это его карьера, и он сам должен делать подобный выбор», – цитирует Дешама Goal.com.



Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.

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