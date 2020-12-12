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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд пока не бомбардир мирового уровня

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд пока не бомбардир мирового уровня
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о форварде манкунианцев Маркусе Рашфорде.

«Рашфорд — нападающий мирового уровня, но пока не бомбардир мирового уровня. Маркус способен на многое. Он готов защищаться, когда это требуется, может активно атаковать, самостоятельно создавать моменты и забивать со штрафных. Прекрасный нападающий.

Бомбардир — другой зверь. По лицу бомбардира видно, что он всегда хочет забивать. Он всегда сосредоточен только на том, чтобы найти позицию, с которой сможет забить гол. Бомбардиры не ищут „красивый вид“, они просто смертельно опасны. У Рашфорда есть потенциал для развития этих качеств. Быть бомбардиром — значит быть одержимым голами», — приводит слова Саа Goal.com.

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