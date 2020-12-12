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Дуглас Сантос: совершенно точно не назову выступление «Зенита» в Лиге чемпионов провалом

Дуглас Сантос: совершенно точно не назову выступление «Зенита» в Лиге чемпионов провалом
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал выступление клуба из Санкт-Петербурга на групповом этапе Лиги чемпионов.

«В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио». Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому совершенно точно не назову всё это провалом. Однако очевидно, сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

Прекрасно понимаем, это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает стать более сильным в последующих матчах, ведь ты должен ещё лучше работать, исправлять допущенные ошибки и становиться лучше», — цитирует Сантоса «Матч ТВ».

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