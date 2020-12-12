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«Ротор» в большинстве обыграл «Уфу», одержав первую домашнюю победу

«Ротор» в большинстве обыграл «Уфу», одержав первую домашнюю победу
Футбол / РПЛ 0

12 декабря состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа», хозяева одержали победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.

В первом тайме команды голов не забили. На 69-й минуте мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора». На 73-й минуте судья удалил с поля защитника «Уфы» Григория Морозова. На 78-й минуте нападающий волгоградского клуба Камиль Муллин забил победный мяч.

«Ротор» набрал 11 очков, но остался на 16-м месте в турнирной таблице. «Уфа» (13) – на 14-м. Волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне-2020/2021.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
12 декабря 2020, суббота. 14:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Муллин – 78'
Удаления: нет / Морозов – 73'
Федотов: Казарцев должен был назначать пенальти в ворота «Ротора» и удалять Микелтадзе
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