«Ротор» в большинстве обыграл «Уфу», одержав первую домашнюю победу

12 декабря состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа», хозяева одержали победу со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга.
В первом тайме команды голов не забили. На 69-й минуте мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора». На 73-й минуте судья удалил с поля защитника «Уфы» Григория Морозова. На 78-й минуте нападающий волгоградского клуба Камиль Муллин забил победный мяч.
«Ротор» набрал 11 очков, но остался на 16-м месте в турнирной таблице. «Уфа» (13) – на 14-м. Волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне-2020/2021.
- 12 декабря 2020
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