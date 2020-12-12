Гендиректор Уфы: кого Казарцев должен «прибить», чтобы у него отобрали свисток?

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал судейство в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).
«Другого варианта нет и быть не может – у нас сегодня украли победу. Хозяевам не дали пенальти с последующим удалением Микелтадзе. Казарцев начудил в матче «Спартак» — «Сочи», чуть-чуть отдохнул и теперь начудил у нас. Какое максимальное наказание ему грозит, месяц отдыха? А весной можно дальше продолжить.
Второй тур подряд на наших матчах арбитры смотрят VAR и принимают решение не в нашу пользу, хотя вся страна видит обратное. К слову, VAR — дорогое удовольствие. Зачем тратить деньги, если все решает человек со свистком? «Спартак» возмущался, теперь «Уфа». Назовите команду, которую Казарцев должен «прибить», чтобы у него наконец-то отобрали свиток. Хотя очки нам это не вернёт», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 декабря 2020
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