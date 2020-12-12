РФС: грубейшие ошибки со стороны Казарцева продолжаются. Будем делать выводы

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал эпизод, который произошёл в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).

«Очевидная ошибка арбитра. К сожалению, не первая ошибка этого арбитра, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определённые факты выявлены и шло серьёзное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно", — цитирует Хачатурянца «Р-Спорт».

На 69-й минуте матча мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».