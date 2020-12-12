Созин: Тедеско не понимает, что такое расизм. После матча «ПСЖ» тема снова стала модной

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал конфликт, который случился после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0).
«Градус матча «Сочи» и «Спартака» слишком завышен. Я прочитал слова Бородина о том, что Тедеско назвал его расистом. Тедеско сам не понимает, что такое расизм. Вообще-то, это оскорбление на расовой почве. Видимо, после матча «Пари Сен-Жермен» тема расизма снова стала модной. Но нам зачем этот тренд? Если Тедеско считает, что это расизм, пусть объяснит комитету по этике, что это такое.
Европеец поспорил с европейцем, все говорят о том, что расизму нет места в футболе. Но в России его и нет! Все уже давно забыли про истории с бананами. Здесь люди просто повздорили после поражения. Думаю, «Спартак» неплохо играл в последних турах, а тут проиграл — вот и получили такую реакцию. Тедеско уже наполучал карточек двадцать, но никто в смертных грехах его не обвиняет. А расизм — это серьёзно. Нельзя бросаться такими словами. Это слишком острая тема. Так что нужно поскорее решить эту ситуацию», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 декабря 2020
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