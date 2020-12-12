Семак прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы в матче с «Динамо» (3:1).

«Сложная игра. Начало матча осталось за «Динамо». К сожалению, мы позволили сопернику создать момент в дебюте. Потом стали действовать лучше. Забили один мяч, второй, потом могли ещё. После пенальти в наши ворота игра поменялась, стала нервной, на встречных курсах. У нас тоже были моменты, которые мы не реализовали, дотянули до самого конца.

Хорошо что забили, довели матч до победы. Непростая, но заслуженная победа. Ребята — молодцы, я их поздравляю. Хотя у нас и график сложный, и эмоций мы в последнее время потратили немало, но с точки зрения создания моментов мы смотрелись сегодня неплохо, так что поздравляю с победой», — приводит слова Семака пресс-служба «Динамо».