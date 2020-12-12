Семак — о «Спартаке»: когда конкурент по таблице проигрывает, это всегда расхолаживает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«Мы знали об этом результате. Но в любом случае для тренера такая ситуация — это минус. Когда конкурент по таблице проигрывает, это всегда расхолаживает. Ты ждёшь сложного матча, но когда соперник, идущий с тобой вровень, проигрывает и теряет очки, это зачастую мешает. Сегодня мы вышли на поле не совсем в том состоянии, как нам хотелось бы в плане концентрации», — приводит слова Семака пресс-служба «Динамо».

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.