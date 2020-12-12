Семак: «Зенит» ищет игрока на позицию левого вингера уже не одно трансферное окно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Динамо» (3:1) рассказал о трансферных планах питерской команды.
«Усиление „Зениту“, безусловно, нужно. Нам нужен левый вингер или полузащитник, и мы уже не одно трансферное окно ищем игрока на эту позицию. И, конечно, нам нужно расти. Может быть, кто-то из команды уйдёт, кто-то придёт, нужно увеличивать обойму для конкуренции. Это постоянная работа, необходимая для того, чтобы уровень и качество прогрессировали. Много факторов важны, чтобы команда росла и оставалась в лидерах РПЛ. Не говоря о том, что нужно усиливаться для успешного выступления в еврокубках», — приводит слова Семака пресс-служба «Динамо».
«Зенит» принимал «Динамо» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
- 12 декабря 2020
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