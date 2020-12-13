Коке: «Атлетико» не был собой в матче с «Реалом»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:2).



«Тяжёлый проигрыш, мы не были собой. Во втором тайме мы завладели инициативой, ход игры мог измениться, но ничего не вышло. Сезон длинный, мы должны продолжать работу. Мы на высоте. „Реал“ был лучше нас, интенсивнее двигался, особенно в первом тайме. Гол со стандарта — это деталь, которая меняет ход игры. Проанализируем ошибки и станем лучше. Необходимо двигаться от встречи к встрече. Нам предстоит сыграть в Кубке, стоит думать только об этом. Общественность назначает фаворитов и кандидатов», — приводит слова Коке AS.

«Сливочные» набрали 23 очка в 12 матчах и поднялись на 3-е место в испанской Примере. «Атлетико» (26), несмотря на проигрыш, сохранил лидерство в турнирной таблице.