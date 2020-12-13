Серхио Рамос в матче с «Атлетико» стал рекордсменом «Реала»

Мадридский «Реал» принимал «Атлетико» в 12-м туре испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Как сообщается в «твиттере» MisterChip, защитник Серхио Рамос в этой встрече установил рекорд «Реала» по количеству проведенных адридских дерби. На счету испанца 43 мадридских дерби. ПО этому показателю ему удалось обойти Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых по 42 дерби.
Таким образом, «сливочные» набрали 23 очка в 12 матчах и поднялись на 3-е место в испанской Примере. «Атлетико» несмотря на поражение сохранил лидерство в турнирной таблице (26).
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.
- 13 декабря 2020
-
05:28
-
04:54
-
04:34
-
04:17
-
03:56
-
02:59
-
02:28
-
02:05
-
01:48
-
01:38
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:29
-
00:27
-
00:18
-
00:18
-
00:13
-
00:11
-
00:11
-
00:05
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:54
-
22:46