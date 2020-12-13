Серхио Рамос в матче с «Атлетико» стал рекордсменом «Реала»

Мадридский «Реал» принимал «Атлетико» в 12-м туре испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Как сообщается в «твиттере» MisterChip, защитник Серхио Рамос в этой встрече установил рекорд «Реала» по количеству проведенных адридских дерби. На счету испанца 43 мадридских дерби. ПО этому показателю ему удалось обойти Маноло Санчиса и Франсиско Хенто, у которых по 42 дерби.

Таким образом, «сливочные» набрали 23 очка в 12 матчах и поднялись на 3-е место в испанской Примере. «Атлетико» несмотря на поражение сохранил лидерство в турнирной таблице (26).

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.