Гари Невилл: «Манчестер Сити» — тень той команды, которая становилась чемпионом Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о матче 12-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (0:0).



«Меня удивляет „Манчестер Сити“. Игроки выглядят так, будто им скучно. У них нет другого выбора, кроме как выиграть АПЛ. Они должны это сделать. Это был не „Манчестер Сити“, не Хосеп Гвардиола. Игра получилась действительно плохой. Это тень той команды, которая стала чемпионом Англии два года назад.



Всё в языке тела. Футболисты выглядят как выжатые апельсины. Смотришь на Де Брёйне, а он смотрит на поле, словно говоря: «Вы не так хороши, как те, с кем я привык играть». Не было желания выиграть. С подобным отношением нельзя мириться. Да, обе команды играли в середине недели и устали, но в английской Премьер-лиге мы уделяем большое внимание скорости, азарту и жажде победы», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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