Спортивный директор «Тамбова»: гол «Рубина», судя по всему, забит из офсайда

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал матч 18-го тура РПЛ с «Рубином». В Саранске «Тамбов» уступил со счётом 0:1.



«В очередной раз хочу отметить характер и бойцовские качества футболистов «Тамбова». Все знают нашу ситуацию, тем не менее никаких вопросов по самоотдаче, желанию. Благодарен и тренерскому штабу во главе с Сергеем Первушиным. Он делает всё возможное и даже больше. Команда выглядит очень прилично. На самом деле и по игре мы сопернику ни в чём не уступили. Как минимум на ничью точно наиграли. Тем более гол в наши ворота, судя по всему, забит из офсайда. Поэтому и с этой точки зрения ничья была бы более справедливым итогом», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Рубин» обыграл «Тамбов» в выездном матче чемпионата России