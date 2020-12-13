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Bild: дортмундская «Боруссия» рассталась с главным тренером Люсьеном Фавром

Bild: дортмундская «Боруссия» рассталась с главным тренером Люсьеном Фавром
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр покинул пост, сообщает Bild.

По информации источника, команде сообщат об уходе специалиста во время тренировки, которая пройдёт сегодня, 13 декабря. Накануне дортмундская «Боруссия» под руководством Фавра проиграла «Штутгарту» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 1:5. Специалист назвал проигрыш катастрофой.

«Боруссия» продлила безвыигрышную серию в чемпионате Германии до трёх матчей (два проигрыша, одна ничья). Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на пять очков.

Фавр возглавил дортмундскую «Боруссию» в 2018 году. Через год команда под руководством швейцарского специалиста выиграла Суперкубок Германии.

Фавр — о 1:5 в матче со «Штутгартом»: это катастрофа
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