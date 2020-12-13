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Геркус — о «Краснодаре»: думали, что это «Магнит», а оказалось — «Пятёрочка»

Геркус — о «Краснодаре»: думали, что это «Магнит», а оказалось — «Пятёрочка»
Футбол / РПЛ 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разгромное поражение москвичей в матче с «Краснодаром» (0:5).

«Мда… Думали, что это „Магнит“, а оказалось — „Пятёрочка“, — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.

Счёт уже на 5-й минуте встречи открыл хавбек «Краснодара» Виктор Классон. Спустя шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти.

На 75-й минуте Маркус Берг довёл счёт до разгромного. Спустя пять минут Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол. Затем Берг оформил дубль.

Илья Геркус считает, что «Локомотив» может остаться без Лиги чемпионов на десятки лет
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