Геркус — о «Краснодаре»: думали, что это «Магнит», а оказалось — «Пятёрочка»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал разгромное поражение москвичей в матче с «Краснодаром» (0:5).

«Мда… Думали, что это „Магнит“, а оказалось — „Пятёрочка“, — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» переиграл «Локомотив». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:0.



Счёт уже на 5-й минуте встречи открыл хавбек «Краснодара» Виктор Классон. Спустя шесть минут преимущество краснодарцев увеличил Реми Кабелла. В конце первого тайма полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не реализовал пенальти.



На 75-й минуте Маркус Берг довёл счёт до разгромного. Спустя пять минут Магомед-Шапи Сулейманов забил четвёртый гол. Затем Берг оформил дубль.