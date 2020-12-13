Потрясающий сейв вратаря «Кристал Пэлас» в самой концовке матча с «Тоттенхэмом». Видео

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги встретились две лондонские команды — «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк» и завершилась вничью — 1:1.



В добавленное ко второму тайму время, на 92-й минуте, вратарь хозяев Висенте Гуайта совершил потрясающий сейв. Защитник «шпор» Эрик Дайер примерно с 25 метров со штрафного удара послал мяч точно в девятку ворот, однако испанский голкипер вытянулся и в эффектном броске перевёл мяч на угловой.

Видео эффектного сейва вратаря «Кристал Пэлас»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и вышли в единоличные лидеры английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 11-м месте.