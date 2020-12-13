Потрясающий сейв вратаря «Кристал Пэлас» в самой концовке матча с «Тоттенхэмом». Видео
В матче 12-го тура английской Премьер-лиги встретились две лондонские команды — «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк» и завершилась вничью — 1:1.
В добавленное ко второму тайму время, на 92-й минуте, вратарь хозяев Висенте Гуайта совершил потрясающий сейв. Защитник «шпор» Эрик Дайер примерно с 25 метров со штрафного удара послал мяч точно в девятку ворот, однако испанский голкипер вытянулся и в эффектном броске перевёл мяч на угловой.
Видео эффектного сейва вратаря «Кристал Пэлас»
Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и вышли в единоличные лидеры английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 11-м месте.
Игроки «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» забыли про BLM. Видео
Рекомендуем вам
- 13 декабря 2020
-
20:55
-
20:54
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:52
-
18:35
-
18:27
-
18:22
-
18:19
-
18:09
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:49
-
17:42
-
17:34
-
17:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам