Хендерсон: если не можешь выиграть — не проигрывай

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).



«До 30-й минуты мы будто бы не начали игру. В английской Премьер-лиге нельзя так поступать — тебя обязательно за это накажут.



Хорошо, что мы быстро отреагировали на пропущенный мяч. В дальнейшем доминировали и должны были забить больше голов. Я разочарован началом матча, но доволен результатом.



Я не хочу оправдываться. Мы прилетели из Дании, хорошо подготовившись. Нет объяснений, почему мы плохо начали матч. Может быть, в другой день мы смогли бы победить „Фулхэм“.



В перерыве Юрген Клопп сказал, что нам нужно начать тайм так, как мы закончили первую половину игры. Мы отдали все силы во втором тайме. „Фулхэм“ после перерыва с трудом создавал моменты.



Когда не можешь выиграть — не проигрывай. Но я считаю, что мы были достаточно хороши, чтобы получить сегодня три очка”, — цитирует капитана мерсисайдцев BBC.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.