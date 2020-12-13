Хендерсон: если не можешь выиграть — не проигрывай

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).
«До 30-й минуты мы будто бы не начали игру. В английской Премьер-лиге нельзя так поступать — тебя обязательно за это накажут.
Хорошо, что мы быстро отреагировали на пропущенный мяч. В дальнейшем доминировали и должны были забить больше голов. Я разочарован началом матча, но доволен результатом.
Я не хочу оправдываться. Мы прилетели из Дании, хорошо подготовившись. Нет объяснений, почему мы плохо начали матч. Может быть, в другой день мы смогли бы победить „Фулхэм“.
В перерыве Юрген Клопп сказал, что нам нужно начать тайм так, как мы закончили первую половину игры. Мы отдали все силы во втором тайме. „Фулхэм“ после перерыва с трудом создавал моменты.
Когда не можешь выиграть — не проигрывай. Но я считаю, что мы были достаточно хороши, чтобы получить сегодня три очка”, — цитирует капитана мерсисайдцев BBC.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 25 очков и снова догнали лидирующий в АПЛ «Тоттенхэм Хотспур». Мерсисайдцы лишь по дополнительным показателям уступают подопечным Жозе Моуринью. «Дачники» (8) — на 17-м месте.
- 13 декабря 2020
-
22:32
-
22:11
-
22:10
-
22:03
-
21:55
-
21:54
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:55
-
20:54
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:08
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:08
-
19:07
-
19:06