Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от «Спартака» и ЦСКА

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 18-го тура. Первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 38 очков. В 18-м туре клуб из Санкт-Петербурга победил «Динамо» со счётом 3:1 и стал единоличным лидером первенства РПЛ. Второе место занимает «Спартак», который потерпел поражение в матче с «Сочи» (0:1). Москвичи отстают от «Зенита» на три очка. Тройку лучших замыкает ЦСКА (34), сыгравший вничью с «Уралом» (2:2).

На четвёртое место вышел «Ростов» (32), одержавший победу в матче с «Ахматом» (1:0). «Динамо» занимает пятое место (30). «Сочи» догнало «Динамо» и поднялось на шестое место.

Седьмое место занимает «Локомотив» (28), потерпевший поражение в матче с «Краснодаром» (0:5). «Быки» поднялись на восьмое место, набрав 27 очков. Столько же очков у «Рубина», который нанёс поражение «Тамбову» (1:0). «Ахмат» (25) занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Химки» одержали победу в матче с «Арсеналом» (1:0) и набрали 22 очка. Подмосковный клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Урал» (20) занимает 12-е место, «Арсенал», набрав 14 очков, находится на 13-м месте.

«Уфа» в матче 18-го тура уступила «Ротору» со счётом 0:1. Уфимцы (13) занимают 14-е место. «Тамбов» (12) находится на 15-м месте, а «Ротор» (11) замыкает турнирную таблицу.