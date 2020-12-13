Криштиану Роналду: что может быть лучше, чем оформить дубль в 100-м матче за «Ювентус»?

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 11-го тура Серии А с «Дженоа». Встреча, проходившая в Генуе, закончилась со счётом 3:1. В составе «Ювентуса» дубль оформил Роналду, а ещё один мяч забил Пауло Дибала. Этот матч стал 100-м для Роналду за «Ювентус».
«Что может быть лучше, чем оформить дубль в 100-м матче за «Ювентус»? Я очень горд тем, что достиг этого показателя в «Юве». Но знаете, я уже думаю о том, как забью 100 мячей за «Юве»!» — написал Роналду в своём «твиттере».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Сержио Рангетти и Алессандро Ло Чичеро. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.
«Ювентус» набрал 23 очка и поднялся на четвёртое место в таблице Серии А. «Дженоа» (6) располагается на 19-м месте.
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