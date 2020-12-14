Собослаи отреагировал на слухи о переходе в «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым он продолжит карьеру в «РБ Лейпциг». Ранее немецкие СМИ сообщили, что клубы уже договорились о трансфере.
«Кругом много слухов, фигурирует множество клубов. Очередной слух — об «РБ Лейпциг». Но у меня ещё много времени, чтобы всё обдумать. Я приму решение, когда будет подходящее время. К тому же, у меня ещё много важных матчей впереди в составе «Лейпцига», — цитирует Собослаи спортивный журналист Фабрицио Романо.
Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 8 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.
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