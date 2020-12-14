«ПСЖ» повторил собственный антирекорд сезона-2009/2010
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 14-го тура французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» на своём поле принимал «Лион». Встреча закончилась победой гостей с минимальным счётом – 1:0.
Как утверждает OptaJean в «Твиттере», «ПСЖ» продемонстрировал свой худший старт с сезона-2009/2010, когда команда в 14 турах также, как и в текущем розыгрыше, потерпела 4 поражения и заняла по итогам чемпионата 13-е место.
Напомним, что ранее «ПСЖ» уступил «Лансу» (0:1), «Марселю» (0:1) и «Монако» (2:3). Парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице. На второе место вышел «Лион», набравший 29 очков. Лидирует в Лиге 1 «Лилль» (29).
В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Лорьян», а «Лион» на своём поле сыграет с «Брестом».
«Лион» одержал победу в матче с «ПСЖ» и обошёл парижан в турнирной таблице
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