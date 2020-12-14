Венгерский талант Доминик Собослаи подтвердил, что покинет «Зальцбург»

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи рассказал, что покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
«Две встречи в этом году станут последними за «Зальцбург»? Да, это так», — цитирует Собослаи Bild.
Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи близок к переходу в «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport Deutschland.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зальцбурга» Кристов Фройнд на этой неделе приезжал в Лейпциг, чтобы согласовать условия трансфера в «РБ Лейпциг». Стороны пришли к соглашению. Сообщается, что о переходе Собослаи будет объявлено до конца года.
Напомним, футболистом интересовались мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».
Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 8 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.
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