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Венгерский талант Доминик Собослаи подтвердил, что покинет «Зальцбург»

Венгерский талант Доминик Собослаи подтвердил, что покинет «Зальцбург»
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи рассказал, что покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

«Две встречи в этом году станут последними за «Зальцбург»? Да, это так», — цитирует Собослаи Bild.

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи близок к переходу в «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport Deutschland.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Зальцбурга» Кристов Фройнд на этой неделе приезжал в Лейпциг, чтобы согласовать условия трансфера в «РБ Лейпциг». Стороны пришли к соглашению. Сообщается, что о переходе Собослаи будет объявлено до конца года.

Напомним, футболистом интересовались мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».

Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 8 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.

Собослаи, которым интересовались «Реал», «Бавария» и «ПСЖ», перейдёт в «РБ Лейпциг»
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